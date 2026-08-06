Vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Viele Falschmeldungen im Internet
Von Sarah Knorr
Magdeburg - Im Zuge der Landtagswahl sieht der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt Desinformationsversuche.
"Wir erleben gerade diese Angriffe, die versuchen, gegen bestimmte Personen vorzugehen", sagte Maik Reichel (54) bei WDR 5. So gebe es gezielt kleinere Angriffe gegen Abgeordnete und Kandidierende verschiedener Parteien.
Dabei seien das BSW und die AfD weniger oder gar nicht solchen Angriffen ausgesetzt. Aber auch Fehlinformationen zur Wahl selbst, etwa zur Briefwahl, kursierten im Internet.
Zur Herkunft der Fehlinformationen sagte er: "Wir wissen ja schon seit geraumer Zeit, dass Russland versucht, entsprechend Einfluss zu nehmen."
Manches sei auch aufgedeckt worden - "und ich bin mir auch sicher, dass hier von dort aus versucht wird, entsprechend einzugreifen".
Wenn etwas unklar oder nicht logisch erscheine, sollte noch mal recherchiert und sollten weitere Meinungen eingeholt werden, riet Reichel.
Sicherheitsbehörden beobachten Einflussnahme
Auch deutsche Sicherheitsbehörden beobachten russische Versuche der Einflussnahme durch gezielte Desinformationskampagnen auf die Landtagswahlen im September.
Entsprechende Videos versuchten, Politiker und Parteien zu diskreditieren, die nicht russlandfreundlich seien, hieß es aus Sicherheitskreisen.
Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Den Umfragen zufolge ist die AfD deutlich vorn, gefolgt von der CDU.
Titelfoto: Uli Deck/dpa