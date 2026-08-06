Vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Viele Falschmeldungen im Internet

Magdeburg - Im Zuge der Landtagswahl sieht der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt Desinformationsversuche.

Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kursieren viele Falschmeldungen im Internet. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

"Wir erleben gerade diese Angriffe, die versuchen, gegen bestimmte Personen vorzugehen", sagte Maik Reichel (54) bei WDR 5. So gebe es gezielt kleinere Angriffe gegen Abgeordnete und Kandidierende verschiedener Parteien.

Dabei seien das BSW und die AfD weniger oder gar nicht solchen Angriffen ausgesetzt. Aber auch Fehlinformationen zur Wahl selbst, etwa zur Briefwahl, kursierten im Internet.

Zur Herkunft der Fehlinformationen sagte er: "Wir wissen ja schon seit geraumer Zeit, dass Russland versucht, entsprechend Einfluss zu nehmen."

Manches sei auch aufgedeckt worden - "und ich bin mir auch sicher, dass hier von dort aus versucht wird, entsprechend einzugreifen".

Wenn etwas unklar oder nicht logisch erscheine, sollte noch mal recherchiert und sollten weitere Meinungen eingeholt werden, riet Reichel.