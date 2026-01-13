"Wählertäuschung unterstützen wir nicht": AfD kritisiert Vorgehen der CDU

Magdeburg - Bei der geplanten Neuwahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt will AfD -Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35) Ende Januar nicht gegen CDU -Landeschef Sven Schulze (46) antreten.

AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35) wird Ende Januar nicht gegen CDU-Landeschef Sven Schulze antreten. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Für uns kommt vor der Wahl eines neuen Ministerpräsidenten die Neuwahl des Landtages. Vorgelagerte Personalmanöver zur Wählertäuschung durch die CDU unterstützen wir nicht", sagte Siegmund der Deutschen Presse-Agentur.

Der 35-Jährige ist seit August 2022 Co-Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, er führt die Fraktion gemeinsam mit Oliver Kirchner (59).

Zudem ist Siegmund Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September.

Die Landesvorstände der Koalitionsparteien CDU, SPD und FDP haben der geplanten Staffelstabübergabe von Ministerpräsident Reiner Haseloff (71, CDU) an CDU-Landeschef Schulze zugestimmt.