Anhaltende Unterrichtsausfälle: Studierende helfen an Schulen aus

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt kämpft das Bildungsministerium seit Jahren mit anhaltenden Ausfällen und Lehrermangel an Schulen. Um das Problem in den Griff zu bekommen, mussten mehrere Lösungsansätze her.

Die meisten Studierenden helfen an Grundschulen aus. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa

Vor allem an Grundschulen in Sachsen-Anhalt unterrichten neben ausgebildeten Lehrkräften und Quereinsteigern auch Studierende, die ihr Studium noch nicht abgeschlossen haben.

Am 13. Februar dieses Jahres seien insgesamt 130 Studierende ohne Abschluss in den öffentlichen Schulen eingesetzt gewesen, heißt es in der Antwort des Bildungsministeriums auf eine Kleine Anfrage des Linken-Landtagsabgeordneten Thomas Lippmann (61). Es sei dadurch ein Arbeitsvolumen von 1706 Unterrichtsstunden pro Woche gewonnen worden.

54 Studierende mit 891 Stunden pro Woche seien an den Grundschulen im Einsatz gewesen, an den Gymnasien seien es 34 Studierende und an den Sekundarschulen 14 gewesen, an den restlichen Schulformen waren es weniger.

"Aus schulfachlicher Perspektive geht es zunächst und vorrangig um die Absicherung sonst ausfallenden Unterrichts. Das ist Anlass und Auslöser des Einsatzes", erklärte das Bildungsministerium.

Zielgruppe seien Studierende mit abgeschlossenem Bachelor und Studierende im Staatsexamen nach dem 6. Semester.