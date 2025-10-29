Wo kommt Sachsen-Anhalts neues Gefängnis hin? Entscheidung weiterhin offen

Magdeburg - Baut das Land Sachsen-Anhalt sein neues Gefängnis in Halle oder Weißenfels? Linke und Grüne haben die Landesregierung wegen der bisher ausgebliebenen Entscheidung scharf kritisiert.

Weißenfels oder Halle? Diese Streitfrage beschäftigt die Landesregierung schon sehr lang. © Fotomontage: Hendrik Schmidt/dpa, Fenchelkiwi1/Wikimedia Commons

Auf Antrag der Koalitionsfraktionen CDU, SPD und FDP wurde das Thema im Rechtsausschuss des Landtags am Mittwoch von der Tagesordnung genommen.

Die Entscheidung sei völlig inakzeptabel, sagte Linken-Fraktionsvorsitzende Eva von Angern. Sie forderte eine Beratung zum Thema.

"Die Frage ist: Wie ernst nehmen wir uns als Parlament?" Die Menschen in Halle und Weißenfels blieben weiterhin völlig im Unklaren.

Der Grünen-Abgeordnete Sebastian Striegel nannte das Agieren der Koalition eine "Gruselshow". "Diese Koalition hat sich aufgegeben", so Striegel.

Die Landesregierung schiebe die Entscheidung seit Jahren vor sich her. Man könnte nicht weiter warten, sagte Striegel.