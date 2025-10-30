Zahl der Abschiebungen von Zahl der freiwilligen Ausreisen überholt

Magdeburg - Sachsen-Anhalt hat auch zuletzt wieder mehr Menschen abgeschoben - allerdings gelingen die meisten Rückführungen weiterhin nicht.

Weniger als die Hälfte aller geplanten Abschiebungen konnten bisher in diesem Jahr durchgeführt werden. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Das Land setzt zunehmend auf freiwillige Ausreisen. Deren Zahl übersteigt die Zahl der vollzogenen Abschiebungen.

Mit Stand 30. September waren im laufenden Jahr 1392 Abschiebungen geplant, 493 davon konnten vollzogen werden, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Das bedeutet, dass nur etwa eine von drei geplanten Rückführungen tatsächlich stattfindet.

Häufig werden die Personen am Tag der Abschiebung nicht angetroffen. Teils reisen die Ausreisepflichtigen vorher auch schon freiwillig aus.

Die Zahl der Abschiebungen war von 2022 auf 2023 um rund 54 Prozent auf 535 Personen gestiegen. 2024 gab es eine weitere Steigerung um rund 22 Prozent auf 654 Personen.

"Infolgedessen sinkt​ die Gesamtzahl derjenigen, die aus Sachsen-Anhalt tatsächlich abgeschoben werden können, stetig", teilte das Innenministerium weiter mit. "Tatsächlich abgeschoben werden kann nämlich nur in die Herkunftsstaaten von Ausreisepflichtigen, die kooperieren."