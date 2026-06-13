Rossmann in Magdeburg macht dicht: Das steckt hinter der Schließung

Magdeburg - Schluss mit der Rossmann-Filiale in der Halberstädter Straße in Magdeburg ? Das steckt hinter der plötzlichen Schließung.

Ab dem 20. Juni bleibt der Rossmann in Sudenburg geschlossen. (Symbolbild) © dpa/Frank Rumpenhorst

Kunden werden derzeit vor der Drogerie mit einem Ausverkauf-Schild begrüßt. Das hat einen bestimmten Grund: Der Markt schließt ab dem 20. Juni seine Türen. Doch es soll kein Abschied für immer sein.

Nur etwa vier Wochen soll die Drogeriefiliale im Stadtteil Sudenburg dicht bleiben. In dieser Zeit wird der Standort vollständig modernisiert und umgeräumt.

Geplant seien Selbstbedienungskassen, elektronische Regaletiketten und auch ein neues Sortiment, so das Unternehmen.

Ab dem 22. Juni sollen die Umbauarbeiten losgehen. Bis zum 13. Juni können die Kunden bei vielen Produkten noch einmal dank Ausverkaufs-Rabatt von 25 Prozent richtig Geld sparen.