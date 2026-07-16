Zukunft von Autozulieferer-Standort Magdeburg weiter offen

Magdeburg - Für den krisengeplagten Autozulieferer Weber ist die Zukunft des Standorts Magdeburg ungewiss.

Die IG Metall sprach von einer existenziellen Bedrohung der Arbeitsplätze. © Daniel Karmann/dpa

Wie die Albert Weber Gruppe mitteilte, läuft für das Werk weiter die Suche nach einem Investor. Für vier andere Standorte der Unternehmensgruppe stünden die Verkaufsverhandlungen dagegen kurz vor dem Abschluss.

Am Standort Magdeburg arbeiten laut IG Metall rund 140 Beschäftigte. Ihnen wurde nach Angaben der Gewerkschaft von Anfang Juli mitgeteilt, dass der Hauptkunde Porsche seine Aufträge zum 30. September vollständig abziehen will.

Zudem solle zum 1. Oktober ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden. Die IG Metall sprach von einer existenziellen Bedrohung der Arbeitsplätze.

Das Unternehmen geht auf diese Angaben in seiner Mitteilung nicht ein. Es erklärt lediglich, für die Standorte Magdeburg, Markdorf und Neuenbürg liefen weiter Gespräche mit potenziellen Investoren und Hauptkunden.

Neben Interessenten aus der Autoindustrie und Finanzinvestoren würden auch Unternehmen aus der Rüstungsindustrie angesprochen. Wegen der unsicheren Zukunft der drei Standorte seien Kunden gezwungen, neue Versorgungsstränge in Anspruch zu nehmen.