19.05.2024 14:49 Stromausfall in mehreren Teilen Magdeburgs: Das war der Grund!

Am Samstag gab es in mehreren Stadtteilen in Magdeburg einen Stromausfall. Der Netzbetreiber "Netze Magdeburg" hat sich jetzt zu den Ursachen geäußert.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Samstagabend kam es in mehreren Stadtteilen in Magdeburg zu Stromausfällen. Jetzt hat sich der Netzbetreiber dazu geäußert. Am Samstagabend waren tausende Haushalte in Magdeburg ohne Strom. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa Grund für den Stromausfall sollen kaputte Kabel gewesen sein, teilte der Netzbetreiber "Netze Magdeburg" gegenüber dem MDR mit. Diese seien an verschiedenen Stellen in der Stadt defekt gewesen. Als Grund gab ein Sprecher des Unternehmens Verschleiß an. Dabei sei es Zufall, dass dies nahezu gleichzeitig geschehen sei. Magdeburg Universität Magdeburg: Kooperation mit indischen Elite-Universitäten Rund 3000 Haushalte sollen von dem Ausfall betroffen gewesen sein. Auf dem Internetportal "Störungsauskunft" geht hervor, dass mindestens zehn Straßen ohne Strom waren. Darunter in den Stadtteilen Neustädter Feld, Neue Neustadt und Rothensee. Nach rund einer Stunde soll der Fehler wieder behoben worden sein.

