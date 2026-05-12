Auto überschlägt sich und landet in Vorgarten: Fahrer flüchtet zu Fuß

Magdeburg - Am Dienstagmorgen ist im Magdeburger Stadtteil Nordwest ein Auto in den Garten eines Wohnhauses gekracht. Vom Fahrer fehlte beim Eintreffen der Polizei jede Spur.

Der Fahrer dieses Autos flüchtete nach seinem Unfall. © Polizeirevier Magdebrug

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, hatte eine Zeugin gegen 5 Uhr morgens ein lautes Geräusch Am Neustädter Feld wahrgenommen. Als sie nachsah, entdeckte sie ein fremdes Auto in einem Vorgarten.

Ihren Angaben zufolge habe sie zudem eine dunkel gekleidete Person gesehen, die sich zu Fuß vom Unfallort entfernt hatte.

Laut ersten Erkenntnissen überschlug sich der Wagen, bevor er im Garten des Wohnhauses zum Liegen kam. Am Unfallort konnten Polizisten tatsächlich keine Person mehr antreffen.

Die Polizei leitete weitere Ermittlungen ein. Der Wagen wurde abgeschleppt und kriminaltechnisch untersucht.