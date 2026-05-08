Rote Ampel übersehen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Magdeburg - Am Donnerstagvormittag hat sich im Magdeburger Stadtteil Leipziger Straße eine 60 Jahre alte Radlerin bei einem Unfall schwer verletzt.

Die Radlerin musste nach einer ersten Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © 123RF/toa55

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Magdeburg war eine 67-jährige Autofahrerin aus Genthin auf der Wiener Straße in Richtung Leipziger Straße unterwegs. Dabei soll sie das Rotlicht einer Ampel übersehen haben.

Zur selben Zeit passierte die 60-jährige Radfahrerin die für sie grün geschaltete Ampelanlage. Auf der Kreuzung kam es zwischen beiden zum Zusammenstoß.

Die Radfahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen, hieß es.

Rettungskräfte versorgten die Frau zunächst am Unfallort. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.