Unfall in Cracau: Radlerin durch Straßenbahn schwer verletzt

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Im Magdeburger Stadtteil Cracau sind eine Radfahrerin und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Die Radlerin musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Schwerer Unfall im Magdeburger Stadtteil Cracau! Am Mittwochmorgen hat es zwischen einer Straßenbahn und einer Radfahrerin gekracht.

Die Fahrerin der Straßenbahn konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. (Symbolfoto)
Die Fahrerin der Straßenbahn konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. (Symbolfoto)  © MVB/Stefan Deutsch

Laut dem Polizeirevier Magdeburg befuhr gegen 9.30 Uhr eine 33 Jahre alte Straßenbahnfahrerin die Brückstraße auf Höhe Am Charlottentor in Fahrtrichtung Berliner Chaussee.

Plötzlich habe eine 29-jährige Radfahrerin die Straße überquert, hieß es. Sie wurde von der Straßenbahn getroffen und stürzte.

Die Radfahrerin habe sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

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Zur Unterstützung der Einsatzkräfte des Polizeireviers wurden ebenfalls Kräfte des Autobahndienstes hinzugezogen. Sie halfen bei der Unfallaufnahme mit einer Drohne.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher noch unklar. Jetzt eingeleitete Ermittlungen sollen die Umstände klären.

Titelfoto: MVB/Stefan Deutsch

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