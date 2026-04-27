Unfall in Magdeburg: Polizeiauto versucht zu wenden und verursacht Kettenreaktion
Magdeburg - Am Sonntagnachmittag hat ein junger Polizist in Magdeburg einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht.
Der 19-jährige Beamte befuhr gegen 17 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die Berliner Chaussee in Richtung Heyrothsberge.
Auf Höhe der Jerichower Straße beabsichtigte er zu wenden, um auf diese einzubiegen, so die Polizeiinspektion Magdeburg am Montag.
Bei dem Manöver übersah er einen auf der linken Fahrspur fahrenden 40-Jährigen mit seinem VW Caddy.
Es kam zum Crash, wobei der Caddy in den Gegenverkehr gedrückt wurde. Hier kollidierte der Wagen mit einem Dacia, welcher in weiterer Folge mit einem Motorrad zusammenstieß.
Der 80-jährige Motorradfahrer stürzte, blieb jedoch ebenso wie die übrigen Beteiligten unverletzt.
Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa