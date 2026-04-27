Unfall in Magdeburg: Polizeiauto versucht zu wenden und verursacht Kettenreaktion

Magdeburg - Am Sonntagnachmittag hat ein junger Polizist in Magdeburg einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursacht.

Die Beteiligten am Polizei-Unfall blieben unverletzt. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Der 19-jährige Beamte befuhr gegen 17 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die Berliner Chaussee in Richtung Heyrothsberge.

Auf Höhe der Jerichower Straße beabsichtigte er zu wenden, um auf diese einzubiegen, so die Polizeiinspektion Magdeburg am Montag.

Bei dem Manöver übersah er einen auf der linken Fahrspur fahrenden 40-Jährigen mit seinem VW Caddy.

Es kam zum Crash, wobei der Caddy in den Gegenverkehr gedrückt wurde. Hier kollidierte der Wagen mit einem Dacia, welcher in weiterer Folge mit einem Motorrad zusammenstieß.