Beim Überholen zusammengestoßen: Radfahrer in Halberstädter Straße schwer verletzt
Magdeburg - In der Halberstädter Straße in Magdeburg hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.
Wie das Polizeirevier Magdeburg am Montag berichtete, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstagnachmittag.
Gegen 16.45 Uhr befuhren ein 56-jähriger Radfahrer sowie ein 59 Jahre alter Autofahrer die Halberstädter Straße in gleicher Richtung.
Der Autofahrer fuhr dem Radler zunächst hinterher. Wenig später soll er zum Überholen angesetzt haben, hieß es weiter
Während des Überholvorgangs habe auch der Radfahrer seine Richtung nach links wechseln wollen, ohne jedoch vorher ein Handzeichen zu geben.
Dabei kam es zu einem Unfall. Der Radfahrer sowie das Auto stießen zusammen.
Während der Unfallaufnahme und des Rettungseinsatzes kam es in der Halberstädter Straße zu Einschränkungen. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa