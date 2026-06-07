Heftiger Crash mit drei Verletzten am Europaring: Auto bleibt auf dem Dach liegen

Magdeburg - Am Sonntagnachmittag krachte es in Magdeburg zwischen zwei Autos.

An der Kreuzung Große Diesdorfer Straße/Europaring kollidierten zwei Autos. © Polizeiinspektion Magdeburg

Nach Angaben von Polizeihauptkommissar Oliver Weidenbacher war ein 57-Jähriger in seinem Wagen auf dem Europaring unterwegs und wollte gegen 13.55 Uhr nach links in Richtung der Großen Diesdorfer Straße abbiegen.

"Hierbei übersah er offenbar den entgegenkommenden Pkw einer 25-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam", so Weidenbacher weiter.

Der Aufprall war so heftig, dass das Auto des 57-Jährigen umgeworfen wurde und auf dem Dach liegen blieb.

Der Fahrer und eine weitere Insassin zogen sich schwere, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu. Auch die 25-jährige Fahrerin wurde verletzt.