Jugendliche nach Unfall verletzt ins Krankenhaus gebracht

Thale - Unfall nahe Bad Suderode! Am Dienstag sind an der Einmündung zwischen der L92 und der Suderöder Straße zwei Personen leicht verletzt worden.

Die 14-Jährige wurde zur Vorsorge mit ins Krankenhaus mitgenommen. © Polizeirevier Harz

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war eine 39-Jährige gegen 15 Uhr auf der L92 in Richtung Bad Suderode unterwegs.

Gleichzeitig stand eine 60-Jährige mit ihrem Skoda an der Haltelinie der Suderöder Straße und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar die vorfahrtberechtigte 39-Jährige. Dadurch kam es zum Zusammenprall der beiden Autos.

Die 60-jährige Fahrerin sowie eine 14-jährige Mitfahrerin im Wagen der 39-Jährigen wurden leicht verletzt. Die Jugendliche kam vorsorglich in ein Krankenhaus.