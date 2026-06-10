Jugendliche nach Unfall verletzt ins Krankenhaus gebracht
Thale - Unfall nahe Bad Suderode! Am Dienstag sind an der Einmündung zwischen der L92 und der Suderöder Straße zwei Personen leicht verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war eine 39-Jährige gegen 15 Uhr auf der L92 in Richtung Bad Suderode unterwegs.
Gleichzeitig stand eine 60-Jährige mit ihrem Skoda an der Haltelinie der Suderöder Straße und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar die vorfahrtberechtigte 39-Jährige. Dadurch kam es zum Zusammenprall der beiden Autos.
Die 60-jährige Fahrerin sowie eine 14-jährige Mitfahrerin im Wagen der 39-Jährigen wurden leicht verletzt. Die Jugendliche kam vorsorglich in ein Krankenhaus.
An beiden Autos entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 9000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.
Titelfoto: Polizeirevier Harz