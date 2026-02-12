Beim Überqueren einer Ampel: Fußgängerin von Auto angefahren

Magdeburg - Am Donnerstagvormittag ist in der Gustav-Adolf-Straße in Magdeburg eine Fußgängerin angefahren worden.

Weil er eine rote Ampel übersehen hatte, wurde eine Fußgängerin verletzt. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Gegen 11.45 Uhr wollte die Frau auf Höhe der Listemannstraße eine Ampel nutzen, um auf die andere Straßenseite zu gelangen.

Nachdem diese für die Autofahrer auf Rot geschaltet hatte, betrat die Fußgängerin die Straße. Zur selben Zeit näherte sich ein 86-jähriger Autofahrer.

Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtete, soll der Mann das für ihn geltende rote Signal übersehen haben. Anschließend fuhr er die Fußgängerin an.

Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde sie durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.