Elf Fahrgäste verletzt: Straßenbahn kracht mit Lkw zusammen

Magdeburg - In der Wiener Straße in Magdeburg sind am Donnerstag eine Straßenbahn und ein Laster zusammengekracht .

Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die elf verletzten Fahrgäste der Straßenbahn. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Dabei habe es elf verletzte Fahrgäste gegeben, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Tram sowie der Lastwagen in der Wiener Straße in Richtung Leipziger Straße unterwegs.

An einer Kreuzung missachtete der Lkw-Fahrer eine rote Ampel und wollte dabei nach links in die Straße Am Fuchsberg abbiegen. Dabei kam es zu dem Unfall.

Die Verletzungen der Straßenbahnfahrgäste seien durch zerbrochene Fensterscheiben entstanden, hieß es. Ein Rettungsdienst wurde hinzugerufen und führte eine Erstversorgung durch.

Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf mindestens 100.000 Euro.