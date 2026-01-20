Drei Verletzte nach Kreuzungs-Crash in Brückfeld

Magdeburg - Am Montag krachte es übel in Ostelbien: An einer Kreuzung kollidierten zwei Autos, wodurch insgesamt drei Menschen verletzt wurden.

In Magdeburg kam es zu einem Unfall mit drei Verletzten. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

In den Morgenstunden war eine 32 Jahre alte Autofahrerin auf der Magdeburger Brückstraße stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in die Herrenkrugstraße abbiegen.

Dabei übersah sie allerdings das Auto eines vorfahrtsberechtigten 54-Jährigen, der auf der Berliner Chaussee fuhr.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, krachten die Autos zusammen.

Beide Autofahrer sowie eine 50-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall verletzt und mussten allesamt ins Krankenhaus gebracht werden.