Fußgänger übersehen: Mann bei Autounfall schwer verletzt

Magdeburg - Unfall im Magdeburger Westen: Am Montag erwischte ein Autofahrer einen Fußgänger und verletzt ihn schwer.

In Magdeburg wurde ein Fußgänger schwer verletzt. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Der 42 Jahre alte Autofahrer war auf der Großen Diesdorfer Straße im Stadtteil Stadtfeld West unterwegs, als auf Höhe Felsenbergstraße ein Fußgänger die Straße überqueren wollte.

Der Autofahrer übersah den 48-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt schon auf der Fahrbahn befand, und erfasste ihn frontal.



