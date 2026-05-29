Blaulicht-Fahrt endet mit schwerem Unfall: Seniorin kracht in Streifenwagen

Magdeburg - Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto ist am Mittwochnachmittag in Magdeburg eine Frau schwer verletzt worden.

Die Unfallfahrerin habe das nahende Polizeiauto nicht rechtzeitig bemerkt. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Magdeburg war ein 27 Jahre alter Polizist gemeinsam mit seinem 18-jährigen Kollegen gegen 15.22 Uhr in einem Streifenwagen auf der Brenneckestraße unterwegs. Die Beamten befanden sich im Einsatz und nutzten das Blaulicht und Martinshorn.

Als sie den Kreuzungsbereich zur Blankenburger Straße erreichten, zeigte die Ampel für ihre Fahrtrichtung Rot. Der Streifenwagen tastete sich daraufhin vorsichtig in die Kreuzung vor, teilte eine Sprecherin mit.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 79-jährigen Magdeburgerin. Die Seniorin habe den Einsatzwagen nicht rechtzeitig bemerkt, hieß es.

Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.