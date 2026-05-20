Unfall in der Altstadt: Radler kracht in Fußgängerin

Magdeburg - Am Dienstagmorgen krachte es im Magdeburger Stadtzentrum: Ein Fahrradfahrer ist mit einer Fußgängerin zusammengestoßen.

In Magdeburg baute ein Radfahrer einen schweren Unfall. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Gegen 9.20 Uhr war der 45-jährige Magdeburger mit seinem Rad verbotswidrig auf dem Gehweg der Danzstraße unterwegs.

An der Kreuzung zur Otto-von-Guericke-Straße bog der Radler ab, um Richtung Ernst-Reuter-Allee weiterzufahren.

Hierbei übersah er eine 25-jährige Passantin, die an einer Ampel wartete, und erfasste sie, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Beide stürzten daraufhin. Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, die Fußgängerin wurde bei dem Unfall hingegen leicht verletzt.