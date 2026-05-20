Unfall in der Altstadt: Radler kracht in Fußgängerin
Magdeburg - Am Dienstagmorgen krachte es im Magdeburger Stadtzentrum: Ein Fahrradfahrer ist mit einer Fußgängerin zusammengestoßen.
Gegen 9.20 Uhr war der 45-jährige Magdeburger mit seinem Rad verbotswidrig auf dem Gehweg der Danzstraße unterwegs.
An der Kreuzung zur Otto-von-Guericke-Straße bog der Radler ab, um Richtung Ernst-Reuter-Allee weiterzufahren.
Hierbei übersah er eine 25-jährige Passantin, die an einer Ampel wartete, und erfasste sie, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.
Beide stürzten daraufhin. Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, die Fußgängerin wurde bei dem Unfall hingegen leicht verletzt.
Die Magdeburger Polizei befragte vor Ort die beiden Unfallbeteiligten und weitere Zeugen. Die Ermittlungen dauern noch an.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa