Brennendes Moped im Hinterhof: Polizei ermittelt gegen mehrere Personen

Bernburg - Ein brennendes Moped hat am frühen Dienstagmorgen einen Polizei- und Feuerwehreinsatz in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses am Markt ausgelöst.

Der Gesamtschaden des Brandes wird auf rund 2500 Euro geschätzt. © Robert Michael/dpa

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, doch in der Zwischenzeit wurden ein Fahrzeug, eine Mülltonne und ein Kinderwagen beschädigt. Auch die Hausfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Im Zuge der Ermittlungen am Brandort stellte die Polizei zwei Gruppen mit insgesamt neun Personen fest, die nach aktuellem Stand mit dem Brand des Mopeds in Verbindung stehen könnten.

Alle Beteiligten wurden identifiziert, zudem wurden mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen, denn die Beamten stellten eine Schreckschusswaffe sowie ein Luftgewehr sicher.