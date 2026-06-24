Drei Verletzte in Magdeburg: Auto kracht beim Parken gegen Kita

Magdeburg - Ein missglücktes Parkmanöver endete am Dienstagabend auf dem Breiten Weg in Magdeburg mit einem Unfall . Drei Frauen wurden dabei verletzt.

Bei dem Unfall sind drei Frauen im Auto verletzt worden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut einem Bericht des Polizeireviers Magdeburg wollte ein 58 Jahre alter Autofahrer gegen 19 Uhr mit seinem Auto in eine Parklücke fahren.

Dabei überrollte das Auto zunächst eine am Boden befindliche Begrenzung. Aus bisher ungeklärter Ursache beschleunigte der Wagen anschließend unkontrolliert und krachte gegen die Außenwand einer Kindertagesstätte.

Zum Zeitpunkt des Unfalls saßen insgesamt fünf Personen in dem Auto. Drei Frauen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Vorfall entstanden Schäden am Wagen sowie an der Außenwand der Kita. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist derzeit noch unklar.