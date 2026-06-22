Radfahrer kracht frontal in Linienbus: Mann kommt schwer verletzt in Klinik

Magdeburg - Am späten Sonntagabend krachte es schwer im Magdeburger Südwesten: Ein Radfahrer kollidierte mit einem Bus.

In Magdeburg ist ein Radfahrer mit einem Linienbus zusammengekracht. (Symbolbild) © MVB/Peter Gercke

Gegen 23.15 Uhr war ein 50-jähriger Mann auf seinem Fahrrad in der Harzburger Straße im Stadtteil Lemsdorf unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Radler sehr weit nach links, kam ins Wanken und verlor die Kontrolle.

Im Gegenverkehr kam ihm ein Linienbus entgegen, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Durch den Frontal-Crash wurde der 50-Jährige schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht allerdings nicht.

Während der Unfallaufnahme erschlich die Beamten der Verdacht, dass der Radler angetrunken sein könnte. Auch entdeckten sie waffenähnliche Gegenstände in seinem Gepäck.