Nach tragischem Straßenbahnunfall in Magdeburg: Jetzt meldet sich die MVB zu Wort

Magdeburg - Die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG ( MVB ) hat sich nach dem tragischen Tod einer Frau (†47) am Samstag an einer Haltestelle in Magdeburg zu Wort gemeldet. Was sich nun ändern soll.

Nach dem Straßenbahnunfall beschwerten sich viele Menschen über den schmalen Bahnsteig und den unübersichtlichen Verkehr. (Symbolbild) © MVB/Peter Gercke

Die Mutter hatte versucht, ein Kind vor einer einfahrenden Bahn zu retten. Hierbei verlor sie scheinbar das Gleichgewicht, fiel auf die Gleise und wurde von der Straßenbahn erfasst. Die heldenhafte Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Hunderte Menschen trauerten in den sozialen Medien und sprachen der Familie und Betroffenen ihr Beileid aus. Es hagelte jedoch auch heftige Kritik.

Die Straßenbahnhaltestelle in der Kastanienstraße sei zu eng, der Verkehr zu schnell und Pendler zu unaufmerksam. Viele Bürger verlangen von der MVB einen Umbau der Gefahrenstelle.

Jetzt meldeten sich die Magdeburger Verkehrsbetriebe zu dem Unglück und bezogen Stellung.

"Der Unfall am vergangenen Wochenende hat uns tief betroffen gemacht. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Verstorbenen", so ein Sprecher der MVB gegenüber TAG24. Aktuell könne sich jedoch nicht weiter zum konkreten Unfallhergang geäußert werden, hieß es weiter.