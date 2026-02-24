Vor GETEC-Arena: Auto fährt sich auf Fußgängertreppe fest

Am Sonntagabend fuhr sich ein betrunkener Autofahrer im Magdeburger Osten fest, weil er eine Fußgängertreppe als Schanze nutzen wollte.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Die Idee ging nach hinten los: Am Sonntagabend fuhr sich ein betrunkener Autofahrer im Magdeburger Osten fest, weil er eine Fußgängertreppe als Schanze nutzen wollte.

Ein betrunkener Autofahrer fuhr sich vor der GETEC-Arena fest.
Ein betrunkener Autofahrer fuhr sich vor der GETEC-Arena fest.  © Polizeirevier Magdeburg

Gegen 18.30 Uhr wollte der 68 Jahre alte Autofahrer mit seinem schwarzen Audi den Parkplatz der GETEC-Arena verlassen.

Schon beim Ausparken streifte er zwei weitere Wagen, die dadurch beschädigt wurden, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Doch damit nicht genug: Der 68-Jährige kam auf die Idee, den Parkplatz über eine Fußgängertreppe zu verlassen. Das Auto fuhr sich dort fest.

Elf Fahrgäste verletzt: Straßenbahn kracht mit Lkw zusammen
Magdeburg Unfall Elf Fahrgäste verletzt: Straßenbahn kracht mit Lkw zusammen

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Auto musste nach dem Unfall schließlich abgeschleppt werden.

Bei einem vorläufigen Atemalkoholtest pustete der Fahrer stattliche zwei Promille.

Dem 68-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein eingezogen und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Er muss sich auf ein Ermittlungsverfahren einstellen.

Titelfoto: Polizeirevier Magdeburg

Mehr zum Thema Magdeburg Unfall: