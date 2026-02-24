Vor GETEC-Arena: Auto fährt sich auf Fußgängertreppe fest

Magdeburg - Die Idee ging nach hinten los: Am Sonntagabend fuhr sich ein betrunkener Autofahrer im Magdeburger Osten fest, weil er eine Fußgängertreppe als Schanze nutzen wollte.

Ein betrunkener Autofahrer fuhr sich vor der GETEC-Arena fest. © Polizeirevier Magdeburg

Gegen 18.30 Uhr wollte der 68 Jahre alte Autofahrer mit seinem schwarzen Audi den Parkplatz der GETEC-Arena verlassen.

Schon beim Ausparken streifte er zwei weitere Wagen, die dadurch beschädigt wurden, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Doch damit nicht genug: Der 68-Jährige kam auf die Idee, den Parkplatz über eine Fußgängertreppe zu verlassen. Das Auto fuhr sich dort fest.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Auto musste nach dem Unfall schließlich abgeschleppt werden.

Bei einem vorläufigen Atemalkoholtest pustete der Fahrer stattliche zwei Promille.