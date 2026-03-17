In Ring-Baustelle: Zwei Menschen bei Unfall auf B71 in Magdeburg verletzt

Magdeburg - Am Montag sorgte ein Unfall in einer Baustelle auf dem Magdeburger Ring für zwei Verletzte und einen größeren Stau .

Ein Einsatz nach einem Unfall auf dem Magdeburger Ring sorgte am Nachmittag für zusätzliche Einschränkungen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Aktuell wird auf der B71 im Bereich Neustädter Feld gebaut. Die dortige Fahrbahn in Richtung A2 ist deshalb von zwei Spuren auf eine Spur reduziert worden.

Ausgerechnet im Bereich der Verengung krachte gegen 16.45 Uhr ein 27-Jähriger mit seinem Auto in den Wagen einer 41-Jährigen von hinten hinein.

Weil zu dieser Zeit viel Verkehr auf dem Ring herrschte, konnte der Unfall von mehreren anderen Autofahrern beobachtet werden. Einige der Zeugen leisteten Erste Hilfe, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Bei dem Crash haben sich die beiden Autofahrer verletzt, hieß es. Sie wurden anschließend mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.