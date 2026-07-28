Mercedes überschlägt sich auf nasser Straße – Jugendlicher leicht verletzt
Hildesheim - Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Montagabend in Bad Salzdetfurth auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Mercedes überschlug sich und blieb dann auf dem Dach liegen.
Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 18-Jährige mit seinem Wagen aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn nach links von der Straße ab, wo er gegen einen Hang prallte und sich überschlug.
Überraschenderweise blieb der Fahrer bei diesem schweren Unfall unverletzt. Seine 15-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide konnten sich selbstständig aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme, die Versorgung der Verletzten und die Bergung des Fahrzeugs war die Detfurther Allee etwa eine Stunde lang in beide Richtungen gesperrt. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.
Titelfoto: Polizeiinspektion Hildesheim