Mercedes überschlägt sich auf nasser Straße – Jugendlicher leicht verletzt

Hildesheim - Ein 18-jähriger Autofahrer hat am Montagabend in Bad Salzdetfurth auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Mercedes überschlug sich und blieb dann auf dem Dach liegen.

Der Fahrer blieb trotz der Schwere des Unfalls unverletzt. © Polizeiinspektion Hildesheim

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 18-Jährige mit seinem Wagen aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn nach links von der Straße ab, wo er gegen einen Hang prallte und sich überschlug.

Überraschenderweise blieb der Fahrer bei diesem schweren Unfall unverletzt. Seine 15-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide konnten sich selbstständig aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien.