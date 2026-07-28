Schwerer Arbeitsunfall auf Güterschiff: Besatzungsmitglied verliert Fuß

Magdeburg - Bei einem schweren Arbeitsunfall im Schiffsbetrieb am Mittellandkanal in Bülstringen ist ein 57-jähriges Besatzungsmitglied eines Gütermotorschiffs schwer verletzt worden. Der Mann musste nach dem Unfall notoperiert werden.

Der 57-Jährige musste nach dem Unfall sofort notoperiert werden. © Markus Lenhardt/dpa

Nach polizeilichen Informationen war der 57-Jährige am Montagnachmittag während des Ladevorgangs auf dem Gelände der Firma Agravis Ost mit Arbeiten beschäftigt.

Dabei geriet sein Fuß aus bislang ungeklärter Ursache zwischen einen Poller und ein Festmacherseil. Der Fuß wurde eingeklemmt und abgetrennt, anschließend stürzte der Mann ins Wasser.

Andere Besatzungsmitglieder leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Bülstringen barg den Schwerverletzten aus dem Wasser.

Anschließend wurde er in das Universitätsklinikum Magdeburg gebracht und dort notoperiert.