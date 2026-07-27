Streifenwagen überschlägt sich auf der A7 – zwei Polizisten verletzt

Göttingen - Ein Polizeiwagen der Göttinger Autobahnpolizei ist am frühen Montagmorgen auf der A7 auf dem Weg zu einem Einsatz schwer verunglückt . Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt.

Die zwei Insassen des Polizeiwagens wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Nach ersten Erkenntnissen kam der 5er BMW zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Northeim-West bei nasser Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

In einer leichten Rechtskurve überschlug sich der Streifenwagen mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach in einem Straßengraben liegen.

Der Fahrer sowie seine Kollegin auf dem Beifahrersitz wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.