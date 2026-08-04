Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rettet mehrere Bewohner

Magdeburg - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg hat die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag mehrere Bewohner aus dem stark verrauchten Gebäude gerettet. Sechs Menschen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser.

Sechs Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 2.30 Uhr im Keller des Hauses am Fraunhofer Platz ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Treppenhaus bereits vollständig verraucht, sodass zahlreiche Bewohner ihre Wohnungen nicht mehr selbst verlassen konnten. Auch ein angrenzendes Gebäude war betroffen.

Zur Rettung der Bewohner nutzten die Einsatzkräfte unter anderem eine Drehleiter und auch mehrere Brandfluchthauben.

Eine Person wurde über die Drehleiter in Sicherheit gebracht, zwei ältere Bewohner wurden zunächst in ihrer Wohnung betreut, bis das Treppenhaus wieder rauchfrei war. Eine weitere Person hatte das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Während ein Teil der Einsatzkräfte Menschen rettete, bekämpften andere den Brand im Keller und entrauchten das Gebäude. Gut 40 Minuten nach Ausbruch war das Feuer gelöscht.