Schwerer Unfall in Ottersleben: Fahrer war sturzbetrunken

Magdeburg - Am Samstagabend krachte es übel im Magdeburger Westen: Bei einem Verkehrsunfall am Ortsausgang wurden zwei Menschen schwer verletzt.

In Magdeburg wurden zwei Menschen bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 19.50 Uhr war ein 38-jähriger Autofahrer auf dem Niendorfer Grund in Ottersleben Richtung Niederndodeleben unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen verstieß er in einer Kurve gegen das Rechtsfahrgebot und krachte in ein entgegenkommendes Auto, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der Verursacher wohl unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab schlappe zwei Promille!

Beide Autofahrer wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die zwei Autos, die nach dem Unfall im Straßengraben lagen, waren nicht mehr fahrbereit.