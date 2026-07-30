Mit 3,24 Promille auf der A2 unterwegs: Unfall mit drei Fahrzeugen

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Ein alkoholisierter Kleintransporter-Fahrer hat am Mittwochnachmittag auf der A2 bei Burg einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen verursacht.

Von Finn Lauer

Burg - Ein alkoholisierter Kleintransporter-Fahrer hat am Mittwochnachmittag auf der A2 bei Burg einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen verursacht. Verletzt wurde dabei niemand.

Der 35-jährige Unfallverursacher hatte einen Promillewert von 3,24. (Symbolfoto)
Der 35-jährige Unfallverursacher hatte einen Promillewert von 3,24. (Symbolfoto)  © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Laut polizeilichen Informationen fuhr der 35-jährige Pole auf der rechten Fahrspur in Richtung Berlin, als er auf einen vorausfahrenden Lastwagen auffuhr.

Ein nachfolgender Mercedes Sprinter konnte den auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteilen nicht mehr ausweichen und wurde ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 35-Jährigen einen Wert von 3,24 Promille.

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Die Polizei brachte den Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus und stellte seinen Führerschein sicher.

Gegen den 35-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

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