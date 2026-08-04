Überholmanöver endet mit Unfall: Biker von Auto umgefahren und schwer verletzt

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Ein 44-jähriger Leichtkraftradfahrer musste nach einem schweren Zusammenstoss schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Von Thorben Latzel

Northeim - Bei einem Verkehrsunfall auf der K406 ist am Montagnachmittag ein 44-jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verletzt worden.

Der 44-Jährige wurde schwer verletzt ins Göttinger Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild).
Der 44-Jährige wurde schwer verletzt ins Göttinger Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild).  © Julian Stratenschulte/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 44-Jährige mit seinem Zweirad in Richtung Hollenstedt unterwegs und wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen.

Zeitgleich überholte ein 25-jähriger Autofahrer zunächst das Auto der Vorausfahrenden und kollidierte anschließend mit dem abbiegenden Leichtkraftrad.

Der 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Göttingen gebracht.

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Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

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