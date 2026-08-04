Überholmanöver endet mit Unfall: Biker von Auto umgefahren und schwer verletzt
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Northeim - Bei einem Verkehrsunfall auf der K406 ist am Montagnachmittag ein 44-jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 44-Jährige mit seinem Zweirad in Richtung Hollenstedt unterwegs und wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen.
Zeitgleich überholte ein 25-jähriger Autofahrer zunächst das Auto der Vorausfahrenden und kollidierte anschließend mit dem abbiegenden Leichtkraftrad.
Der 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Göttingen gebracht.
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Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa