Überholmanöver endet mit Unfall: Biker von Auto umgefahren und schwer verletzt

Northeim - Bei einem Verkehrsunfall auf der K406 ist am Montagnachmittag ein 44-jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verletzt worden.

Der 44-Jährige wurde schwer verletzt ins Göttinger Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild). © Julian Stratenschulte/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 44-Jährige mit seinem Zweirad in Richtung Hollenstedt unterwegs und wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen.

Zeitgleich überholte ein 25-jähriger Autofahrer zunächst das Auto der Vorausfahrenden und kollidierte anschließend mit dem abbiegenden Leichtkraftrad.

Der 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Göttingen gebracht.