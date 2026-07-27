Magdeburger will vor Polizeikontrolle fliehen und kracht in Streifenwagen

Magdeburg - Wilde Verfolgungsjagd endet mit Unfall : Ein junger Magdeburger nahm am frühen Sonntagmorgen Reißaus vor der Polizei, kam allerdings nicht weit.

In Magdeburg leistete sich ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. (Archivfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 4.15 Uhr wollte eine Streife der Autobahnpolizei im Bereich der Großen Diesdorfer Straße einen 26-jährigen Magdeburger kontrollieren, der in seinem Ford unterwegs war.

Der junge Mann ignorierte die Zeichen der Beamten und raste davon. Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, hielt der 26-Jährige in der Hannoverschen Straße schließlich abrupt an. "Zunächst hatte es den Anschein, dass nun die Kontrolle hätte erfolgen können", hieß es.

Doch der Ford-Fahrer beschleunigte erneut und versuchte, vor dem Polizeiauto zu wenden. Hierbei krachte er jedoch mit seiner linken Seite in die Autofront der Polizisten.

Damit war die rasante Fahrt beendet und die Einsatzkräfte konnten den Raser endlich kontrollieren.