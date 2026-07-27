Magdeburger will vor Polizeikontrolle fliehen und kracht in Streifenwagen
Magdeburg - Wilde Verfolgungsjagd endet mit Unfall: Ein junger Magdeburger nahm am frühen Sonntagmorgen Reißaus vor der Polizei, kam allerdings nicht weit.
Gegen 4.15 Uhr wollte eine Streife der Autobahnpolizei im Bereich der Großen Diesdorfer Straße einen 26-jährigen Magdeburger kontrollieren, der in seinem Ford unterwegs war.
Der junge Mann ignorierte die Zeichen der Beamten und raste davon. Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf.
Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, hielt der 26-Jährige in der Hannoverschen Straße schließlich abrupt an. "Zunächst hatte es den Anschein, dass nun die Kontrolle hätte erfolgen können", hieß es.
Doch der Ford-Fahrer beschleunigte erneut und versuchte, vor dem Polizeiauto zu wenden. Hierbei krachte er jedoch mit seiner linken Seite in die Autofront der Polizisten.
Damit war die rasante Fahrt beendet und die Einsatzkräfte konnten den Raser endlich kontrollieren.
Der Grund für seine Flucht kam schnell ans Licht: Der Ford war nicht mehr für den Verkehr zugelassen und die Kennzeichen waren gefälscht. Alkohol- und Drogentests verliefen jeweils negativ.
Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und nahmen dem 26-Jährigen seinen Führerschein ab.
Titelfoto: Isabelle Wiermann/TAG24