Lastwagen in Brand! Reifenplatzer lösen schweren Unfall auf Autobahn aus

Magdeburg - Heftiger Unfall ! Ein Zusammenstoß von zwei Lastwagen hat in der Nacht zum Mittwoch auf der A2 im Landkreis Börde für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Verletzt wurde bei dem kuriosen Unfall glücklicherweise niemand. © Polizeiinspektion Magdeburg

Nach ersten Informationen platzte zunächst der Reifen eines Lkw, der Papierrollen transportierte. Dies geschah zwischen den Anschlussstellen Alleringersleben und Eilsleben.

Der 43-jährige Fahrer stellte sein Fahrzeug daraufhin auf dem Standstreifen ab und verließ dieses, um den Schaden zu kontrollieren.

Kurz darauf platzte auch an einem vorbeifahrenden Lkw ein Reifen!

Der 59-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen den auf dem Standstreifen stehenden Lastwagen und kam anschließend im Böschungsbereich auf der Seite zum Liegen.

Durch den Aufprall wurde der Dieseltank des verunglückten Lkw beschädigt. Auslaufender Kraftstoff geriet in Brand, die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Fahrzeug verhindern.