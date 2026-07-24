Übler Crash in der Magdeburger Innenstadt: Radfahrerin muss ins Krankenhaus
Magdeburg - Am Donnerstagmorgen krachte es schwer in der Magdeburger Innenstadt: Eine Radfahrerin wurde bei einem Unfall verletzt.
Gegen 8 Uhr war eine 26-jährige Radfahrerin in der Altstadt auf dem Gehweg der Ernst-Reuter-Allee unterwegs.
An der Ecke zur Hartstraße bog dann ein 30-jähriger Radler ebenfalls auf den Gehweg ein. Hierbei kam es zu einem Zusammenprall zwischen den beiden.
Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, wurde die 26-Jährige durch den Sturz verletzt. Zunächst konnte sie vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden, musste dann aber ins Krankenhaus.
Der 30 Jahre alte Mann blieb unverletzt.
Zur Schwere der Verletzungen konnten die Beamten keine Angaben machen. Nun muss die Unfallursache abschließend geklärt werden.
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