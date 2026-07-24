Übler Crash in der Magdeburger Innenstadt: Radfahrerin muss ins Krankenhaus

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Am Donnerstagmorgen krachte es schwer in der Magdeburger Innenstadt: Eine Radfahrerin wurde bei einem Unfall verletzt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Donnerstagmorgen krachte es schwer in der Magdeburger Innenstadt: Eine Radfahrerin wurde bei einem Unfall verletzt.

In Magdeburg sind am Donnerstag zwei Radler zusammengekracht. (Symbolfoto)
In Magdeburg sind am Donnerstag zwei Radler zusammengekracht. (Symbolfoto)  © 1213RF/zenstock

Gegen 8 Uhr war eine 26-jährige Radfahrerin in der Altstadt auf dem Gehweg der Ernst-Reuter-Allee unterwegs.

An der Ecke zur Hartstraße bog dann ein 30-jähriger Radler ebenfalls auf den Gehweg ein. Hierbei kam es zu einem Zusammenprall zwischen den beiden.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, wurde die 26-Jährige durch den Sturz verletzt. Zunächst konnte sie vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden, musste dann aber ins Krankenhaus.

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Der 30 Jahre alte Mann blieb unverletzt.

Zur Schwere der Verletzungen konnten die Beamten keine Angaben machen. Nun muss die Unfallursache abschließend geklärt werden.

Titelfoto: 123rf/zenstock

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