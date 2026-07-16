Traktor kollidiert mit Lok: Trecker-Fahrer schwer verletzt

Benneckenstein - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einer Lokomotive an einem unbeschrankten Bahnübergang ist am Mittwoch ein 65-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Die 20 Passagiere der Lokomotive blieben beim Zusammenprall unverletzt. © Polizeirevier Harz

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 65-Jährige gegen 13 Uhr einen unbeschrankten Schienenabschnitt auf einem Feldweg überqueren. Zeitgleich näherte sich aus Richtung Benneckenstein eine Lokomotive. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 40-jährige Lokführer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Traktorgespann wurde mehrere Meter mitgeschleift.

Der Fahrer des Traktors erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Zug befanden sich außer dem Lokführer noch ein 24-jähriger Heizer sowie 20 Fahrgäste. Von ihnen wurde keiner verletzt.

Die Lokomotive wurde an der Front stark beschädigt, wobei der Sachschaden auf rund 50.000 Euro geschätzt wird. Am Traktor samt Anhänger entstand ein Schaden von etwa 250.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.