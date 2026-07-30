Motorradfahrer prallt gegen Baum: Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Gifhorn - Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall bei Ummern schwer verletzt worden. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Verstöße ermittelt.

Der 24-jährige Motorradfahrer wurde mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 24-Jährige am Abend mit seiner Kawasaki auf der Landesstraße 284 unterwegs. Nach einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Baum.

Der Motorradfahrer erlitt mehrere Knochenbrüche an den Beinen und wurde in ein Krankenhaus nach Celle gebracht. Die Kawasaki wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 24-Jährige möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.