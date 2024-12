19.12.2024 13:51 Mit Wasser geflutet: Sportboot sinkt in Zollelbe!

In Magdeburg ist am Donnerstag ein Boot in der Zollelbe versunken. Der Fahrer konnte sich noch in eine Bootshalle retten.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Donnerstagvormittag ist in der Magdeburger Zollelbe ein Boot versunken. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa Der Fahrer des Sportboots soll nach Angaben der Wasserschutzpolizei gegen 10.30 Uhr gemeldet haben, dass sein Wasserfahrzeug in der Zollelbe versunken ist. Ersten Ermittlungen zufolge soll es während der Fahrt aus bislang unbekannter Ursache zum Wassereinbruch gekommen sein. Der Sportbootfahrer schaffte es noch rechtzeitig, sich in eine nahegelegene Bootshalle zu retten und das Boot provisorisch festzubinden. Magdeburg Unfall Auto erfasst Fußgängerin in Sudenburg: Frau muss schwer verletzt ins Krankenhaus! Wenig später sank das etwa fünf Meter lange Gefährt weiter. Eine Gefährdung der Schifffahrt liege nicht vor, hieß es. Durch die Wasserschutzpolizei Magdeburg wurden die Ermittlungen zum Sportbootunfall aufgenommen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

