Patient stirbt nach Unfall zwischen Krankentransport und Straßenbahn

Magdeburg - Am Dienstagmorgen ist der Patient eines Krankentransports bei einem Unfall in Magdeburg tödlich verletzt worden.

Trotz des schnellen Einsatzes eines Rettungsdienstes verstarb der Patient wenig später im Krankenhaus. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der Vorfall habe sich gegen 6 Uhr im Schöppensteg ereignet, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Zu dieser Zeit war eine Straßenbahn in Fahrtrichtung Rothensee unterwegs. Gleichzeitig wollte der 26 Jahre alte Fahrer des Krankentransporters von einer Seitenstraße in den Schöppensteg einbiegen.

Dabei krachten die Straßenbahn und der Transporter ineinander.

Im Krankentransporter befand sich ein 89-jähriger Patient, der bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hat.

Ein hinzugerufener Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Wenig später verstarb er.

Für die Unfallaufnahme wurde die Straße vorübergehend einspurig gesperrt und der Verkehr über die Nachtweide umgeleitet.