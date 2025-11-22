Raser flieht in Magdeburg vor Polizei - und baut gleich vier Unfälle

Magdeburg - Filmreife Verfolgung in Magdeburg : Mit Blaulicht und Hubschrauber jagte die Polizei am Freitagmittag einem Raser hinterher. Der Mann hinterließ eine Schneise der Verwüstung.

Ein Raser hat in Magdeburg vier Verkehrsunfälle verursacht. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Gegen 12.15 Uhr wollte eine Polizeistreife den 35 Jahre alten Autofahrer in der Halberstädter Straße in Sudenburg kontrollieren. Doch der Mann ignorierte die Halte-Aufforderungen.

Er raste davon und verursachte im Stadtteil gleich mehrere Gefahrensituationen: Auf seiner Flucht baute er ganze vier Unfälle, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Einmal krachte er sogar gegen ein Polizeiauto.

In der Salbker Straße konnte er schließlich aufgehalten werden. Ein letzter Versuch, zu Fuß zu fliehen, scheiterte.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Raser beschädigte aber zahlreiche Autos. Der Sachschaden konnte noch nicht abgeschätzt werden.

Der Grund für seine Flucht stellte sich schnell heraus: Der 35-Jährige besaß keinen Führerschein und hatte wohl Drogen konsumiert. Auch passte das Kfz-Kennzeichen nicht zum Auto.