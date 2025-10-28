Crash auf der B1 in Magdeburg: Autofahrer flüchtet zu Fuß

Magdeburg - Auf der B1 in Magdeburg sorgte ein Autofahrer am Montagmittag für reichlich Ärger, als er mehrere Fahrzeuge rammte und danach versuchte, zu flüchten.

Die Polizei konnte den Unfallverursacher wenig später feststellen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa/dpa-tmn

Der 28-Jährige war auf der B1 aus Richtung Innenstadt unterwegs. Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, überfuhr der Fahrer die Kreuzung "Jerichower Platz" und weiter in die baulich getrennte Gegenfahrbahn.

Hier krachte er mit zwei anderen Wagen zusammen. Statt zu halten, setzte er seine Fahrt bis auf den Jerichower Platz fort, um dann aus dem Auto zu springen und zu Fuß zu flüchten.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der 28-Jährige von der Polizei festgestellt werden.

"Er musste seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutprobenentnahme unterziehen", erklärte eine Sprecherin der Polizei.