Schwerer Unfall in Stadtfeld: Kleinkind von Auto erfasst
Magdeburg - Blaulicht in Stadtfeld Ost: Am Freitagmittag wurde ein kleines Kind von einem Auto angefahren und verletzt.
Gegen 12 Uhr war eine Autofahrerin auf der Schopenhauerstraße Ecke Ebendorfer Straße im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost unterwegs.
Plötzlich lief ein zweijähriges Kind, was in Begleitung seiner Mutter war, unvermittelt auf die Fahrbahn, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.
Die Autofahrerin konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern und erfasste das Kind.
Der Knirps wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.
Die Ermittlungen zum Vorfall laufen.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa