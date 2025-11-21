Schwerer Unfall in Stadtfeld: Kleinkind von Auto erfasst

Magdeburg - Blaulicht in Stadtfeld Ost: Am Freitagmittag wurde ein kleines Kind von einem Auto angefahren und verletzt.

In Magdeburg wurde ein Kleinkind von einem Auto angefahren. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 12 Uhr war eine Autofahrerin auf der Schopenhauerstraße Ecke Ebendorfer Straße im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost unterwegs.

Plötzlich lief ein zweijähriges Kind, was in Begleitung seiner Mutter war, unvermittelt auf die Fahrbahn, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Die Autofahrerin konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern und erfasste das Kind.