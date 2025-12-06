Schwerer Unfall in der Altstadt: Sportboot fliegt vom Anhänger
Magdeburg - Am Freitagmorgen krachte es in der Magdeburger Innenstadt: Ein Sportboot schleuderte über die Fahrbahn.
Gegen 10.20 Uhr war ein Autofahrer inklusive Anhänger auf der Jakobstraße in der Altstadt unterwegs. Auf dem Anhänger befand sich ein Sportboot, was nur mit einem Spanngurt gesichert war.
Während der Fahrt rutschte das Boot vom Anhänger und krachte auf die Straße, bevor es noch gute 30 Meter mitgeschleift wurde.
Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, kam das Boot schließlich auf der rechten Seite der Neustädter Straße zum Liegen.
Durch den Unfall erlitt das Schiff einen Totalschaden in Höhe von mehrere Tausend Euro.
Auch die Straße wurde durch das Chaos beschädigt. Der ADAC musste das Sportboot schließlich bergen und entsorgen.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Titelfoto: Polizeirevier Magdeburg