Schwerer Unfall in der Altstadt: Sportboot fliegt vom Anhänger

Magdeburg - Am Freitagmorgen krachte es in der Magdeburger Innenstadt: Ein Sportboot schleuderte über die Fahrbahn .

In der Magdeburger Altstadt ist ein Sportboot von einem Anhänger gerutscht. © Polizeirevier Magdeburg

Gegen 10.20 Uhr war ein Autofahrer inklusive Anhänger auf der Jakobstraße in der Altstadt unterwegs. Auf dem Anhänger befand sich ein Sportboot, was nur mit einem Spanngurt gesichert war.

Während der Fahrt rutschte das Boot vom Anhänger und krachte auf die Straße, bevor es noch gute 30 Meter mitgeschleift wurde.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, kam das Boot schließlich auf der rechten Seite der Neustädter Straße zum Liegen.

Durch den Unfall erlitt das Schiff einen Totalschaden in Höhe von mehrere Tausend Euro.