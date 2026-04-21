Kreuzungs-Crash in Sudenburg: Radfahrer schwer verletzt

Magdeburg - Am Dienstagmorgen krachte es im Magdeburger Südwesten: Ein Radfahrer wurde schwer verletzt.

In Magdeburg wurde ein Radfahrer schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/grazvydas

Gegen 9.20 Uhr gelangte ein 81-jähriger Autofahrer an die Kreuzung zwischen der Halberstädter Straße und der Braunlager Straße im Stadtteil Sudenburg und hielt an einer roten Ampel.

Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr der Mann los, wobei allerdings ein 46-jähriger Radfahrer plötzlich auf die Straße geriet. Es kam zum Zusammenstoß.

Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar und wird ermittelt, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Der 46-Jährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Dort ergab sich der Verdacht, dass er vor seiner Fahrt womöglich Alkohol oder Drogen konsumiert haben könnte.