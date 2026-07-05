Mit Zapfschlauch losgefahren: Betrunkener Tourist sorgt für Einsatz an Tankstelle

Magdeburg - Dieser Tankstopp lief offenbar nur am Anfang nach Plan: Ein Autofahrer hat am Samstagnachmittag an einer Tankstelle im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt den Zapfschlauch aus der Säule gerissen - und danach einfach weitergetankt.

Nachdem der Mann die defekte Zapfpistole aus seinem Tank gezogen hatte, fuhr er an die nächste Säule und tankte dort weiter. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtete, ereignete sich der Vorfall gegen 14 Uhr an einer Selbstbedienungstankstelle.

Eine Zeugin beobachtete, wie der Autofahrer zunächst ganz normal an einer Zapfsäule tankte. Während des Tankvorgangs soll der Mann jedoch in seinen Wagen gestiegen und einige Meter vorgefahren sein.

Dabei riss der Zapfschlauch aus der Zapfsäule, hieß es. Kraftstoff trat zum Glück nicht aus.

Der Mann stieg anschließend aus, zog die Zapfpistole aus seinem Tank und legte sie samt Schlauch neben die beschädigte Säule.

Damit war der Tankstopp für ihn aber noch nicht beendet. An einer anderen Zapfsäule setzte er den Vorgang fort, ehe er mit seinem Auto davonfuhr.

Die Zeugin verständigte die Polizei. Einsatzkräfte konnten den 54 Jahre alten Touristen aus Rumänien im Zuge einer Fahndung stoppen.

Bei dem Mann bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab 1,33 Promille.