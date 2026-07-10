Auto kracht auf B71 in Gegenverkehr: Drei Menschen verletzt

Magdeburg - Auf der B71 in Richtung Ebendorf ( Landkreis Börde ) ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit drei Verletzten gekommen. Ein 76 Jahre alter Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden.

Der 76 Jahre alte Mann musste aus seinem Auto befreit werden. © Polizeirevier Magdeburg

Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtet, war ein 55-jähriger Magdeburger auf der Bundesstraße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Der Mann geriet mit seinem Auto in den Gegenverkehr und prallte dort zunächst gegen eine Leitplanke.

Zur gleichen Zeit waren auf der Gegenfahrbahn ein 76-jähriger Autofahrer und seine 79 Jahre alte Beifahrerin aus Haldensleben unterwegs. Beide Wagen krachten ineinander.

Der 76-Jährige konnte sein Auto nach dem Unfall nicht mehr eigenständig verlassen. Die Feuerwehr Magdeburg rückte an und befreite ihn.

Alle drei Personen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.