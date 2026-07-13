Tragischer Unfall am Morgen: Junger VW-Fahrer prallt gegen Baum und stirbt

Gifhorn - Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B4 bei Dedelstorf ums Leben gekommen. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Jede Hilfe kam zu spät, der 25-jährige Fahrer verstarb noch an der Unglücksstelle. (Symbolfoto) © Marcel Kusch/dpa

Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann gegen 5.25 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Norden unterwegs.

Wenige hundert Meter vor der Kreuzung Großer Kain kam er aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Beteiligung eines anderen Autos nach links von der Straße ab und prallte im Seitenraum gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen massiv zerstört und der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 25-Jährigen feststellen.

Für die Unfallaufnahme und die anschließenden Arbeiten an der Fahrbahn blieb die B4 bis etwa 12 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Bis zur Einrichtung einer Umleitung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.