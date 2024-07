28.07.2024 13:02 Ungebremst in wartende Autos gekracht: Karambolage in Magdeburg

Auf der Kastanienstraße in Höhe der Klosterwuhne kam es am Samstag in Magdeburg zu einer Karambolage. Eine Autofahrerin krachte in das Ende einer Warteschlange.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Gleich mehrere Autos sind am gestrigen Samstag in Magdeburg in der Kastanienstraße ineinander gekracht. Eine 68 Jahre alte Frau musste nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Schuld hatte eine 68 Jahre alte Frau, die mit ihrem Wagen ungebremst auf das Ende einer Warteschlange vor einer Ampel gefahren ist. Durch den Crash wurden insgesamt vier Autos beschädigt, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Insgesamt seien dabei acht Personen verletzt worden. Die Unfallverursacherin musste anschließend sogar stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Magdeburg Unfall Einsatz in Leipziger Chaussee: Frau von Tram erfasst und schwer verletzt Die restlichen Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt und ambulant versorgt, hieß es. Wie genau es dazu kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Der Unfall sorgte in dem Bereich der Kastanienstraße auf Höhe der Klosterwuhne für Einschränkungen im Straßenverkehr. Weitere Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen.

